Ежедневные приседания улучшают состояние здоровья

Это упражнение сжигает калории, повышает выносливость и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, приседания улучшают форму ягодиц, активизируют лимфоток и кровообращение. Чтобы запустился процесс сжигания калорий, достаточно приседать по 100 раз в день.

Причем калории автоматически сжигаются и после завершения упражнения. Это объясняется выбросом адреналина и эндорфинов во время приседаний, в результате чего ускоряется метаболизм.

Приседания особенно полезны людям, у которых есть проблемы с поясничным отделом позвоночника. Они могут быть вызваны травмами или являться результатом патологии.

Начинать это упражнение следует с 20 приседаний в день, и затем постепенно увеличивать нагрузку на мышцы. При этом важно уделять внимание не только количеству приседаний, но и правильности выполнения упражнения.