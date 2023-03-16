Печень способна очиститься от алкоголя всего за несколько часов

Если организм ослаблен, то токсины могут выводиться от организма несколько дней.

Печень здорового человека, не превышающего норму выпитого, перерабатывает до 98% алкоголя за 4-5 часов. Если у человека есть хронические заболевания либо пристрастие к вредным привычкам, то его организм очищается от токсинов несколько дней.

Чтобы органу было легче справляться с этой проблемой, нужно ему помочь. На следующий день после употребления алкоголя необходимо найти время для физической активности, а также пить побольше чистой воды.

Полезно употреблять в пищу фрукты, овощи, орехи. Также неплохо добавить в свое меню рыбу.

Очищать печень от алкоголя - очень важно, поскольку только так можно сохранить этот орган здоровым. В корне неправильным является "лечение" дополнительной порцией спиртного.

Главное условие - поскорее вывести из организма вредные токсины, которые его разрушают и тем самым укорачивают человеку жизнь.