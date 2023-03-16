Древнеегипетская фреска так реалистична, что ученые назвали всех нарисованных на ней птиц

Фреска с изображением птиц на болотах была обнаружена около века назад на стенах дворца в Амарне, древней столице Египта, расположенной примерно в 300 км к югу от Каира.

Большинство изображенных птиц — сизые голуби (Columba livia), но есть и малый пегий зимородок (Ceryle rudis), сорокопут-жулан (Lanius collurio) и белая трясогузка (Motacilla alba).

Примерно между 1353 г. до н.э. и 1336 г. до н.э. Египтом правил фараон Эхнатон (отец Тутанхамона). Он изменил религию Египта, сосредоточив ее вокруг поклонения Атону, солнечному диску, и построил новую столицу под названием Ахетатон (современная Амарна).

Зал в северном дворце Амарны, где была найдена фреска называют «Зеленая комната». Картины в Зеленой комнате, раскопанные между 1923 и 1925 годами Обществом исследования Египта, были хрупкими, и египтолог Нина де Гарис Дэвис нарисовала их копии. Факсимиле оказалист важны, потому что картин больше не существует.

Всех этих птиц можно встретить в Египте и сегодня. Зимородков и сизых голубей — круглый год, а сорокопут и трясогузка являются перелетными птицами. На шедевре изображено несколько сизых голубей, хотя эти птицы не обитают в папирусных болотах Египта.

Любопытно, что древние художники помечали сорокопутов и белых трясогузок треугольными отметинами на хвосте, которых нет у птиц в реальности. Исследователи предположили, что художники, возможно, нарисовали эти отметки, чтобы указать, что оба вида птиц посещают Египет сезонно.