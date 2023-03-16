Древняя грамматическая загадка решена спустя 2500 лет

В V веке до нашей эры великий индийский ученый древности, «отец лингвистики» по имени Панини составил огромный труд — свод из 4000 правил грамматики санскрита.

Была одна проблема: оказалось, что к одному случаю часто подходили сразу два правила. Для ее решения мудрый Панини оставил метаправило: «Если подходят два правила, то выбирайте...». Однако в пучине истории это метаправило просто потерялось, что существенно усложнило чтение и понимание древних текстов на санскрите сегодня.

Лингвисты давно пытаются найти этот ключ, предлагая все новые и новые варианты, которые становятся все более и более запутанными и требующими огромного количества исключений. Филолог из Кембриджа Риши Раджпопат подумал: «Если решение сложное, оно, вероятно, ошибочно».

«У Панини был незаурядный ум, и он построил систему, не имеющую себе равных в истории человечества. Он не ожидал, что мы добавим новые идеи в его правила. Чем больше мы возимся с грамматикой Панини, тем больше она ускользает от нас. Языковая система Панини самодостаточна», — говорит Раджпопат.

Традиционно ученые интерпретировали метаправило Панини так: в случае конфликта между двумя правилами равной силы побеждает правило, которое появляется позже в последовательном порядке грамматики. Раджпопат отвергает это, утверждая, что Панини имел в виду: из правил, применимых к левой и правой сторонам слова соответственно, надо выбирать применимое к правой стороне.

Используя эту интерпретацию, Раджпопат обнаружил, что «языковая машина» Панини производит грамматически правильные слова почти без исключений. Это значит, что теперь санскриту можно научить и компьютер, что ускорит и упростит обработку текстов. Научная статья вышла в Apollo—University of Cambridge Repository, об открытии сообщили в университете.

Раджпопат сказал: «Некоторые из древнейших мудростей Индии были изложены на санскрите, и мы до сих пор не до конца понимаем, чего достигли наши предки. Многие индийцы считает свою нацию чем-то второго сорта в мировом сообществе. Я надеюсь, что это открытие вселит в студентов в Индии уверенность, гордость и надежду на то, что они тоже могут добиться многого».