Пентагон: Зеленский решит сам, что дальше делать с Артемовском
Глава Пентагона заверил, что в ситуации с Артемовском Зеленский должен решить сам, "что важно и что неважно для его сил".
Как сообщили Риа Новости, руководитель Пентагона Ллойд Остин уверен, что Владимир Зеленский должен принимать самостоятельные решения по поводу дальнейших действий в Артемовске.
Президент Зеленский ведет это сражение, ему решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте.
Далее Ллойд Остин добавил, что потеряв город, украинцы не проиграют войну. Это лишь будет поводом для перегруппировки сил, чтобы сохранить имеющиеся преимущества.
Ранее в администрации Зеленского заявили: по окончании заседания ставки Верховного главнокомандующего было решено не оставлять Артемовск и продолжать борьбу за него.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, то защита города очень важна для удержания всего фронта.
Опубликовано: Храмова Оксана