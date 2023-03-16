Пентагон: Зеленский решит сам, что дальше делать с Артемовском

Глава Пентагона заверил, что в ситуации с Артемовском Зеленский должен решить сам, "что важно и что неважно для его сил".

Как сообщили Риа Новости, руководитель Пентагона Ллойд Остин уверен, что Владимир Зеленский должен принимать самостоятельные решения по поводу дальнейших действий в Артемовске.

Президент Зеленский ведет это сражение, ему решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте.

Далее Ллойд Остин добавил, что потеряв город, украинцы не проиграют войну. Это лишь будет поводом для перегруппировки сил, чтобы сохранить имеющиеся преимущества.

Ранее в администрации Зеленского заявили: по окончании заседания ставки Верховного главнокомандующего было решено не оставлять Артемовск и продолжать борьбу за него.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, то защита города очень важна для удержания всего фронта.