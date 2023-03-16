Доктор Мясников рассказал, какие вирусы провоцируют рак

По словам телеведущего, онкозаболевание может спрогрессировать из-за вируса папилломы, герпеса, гепатита B и С.

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» на канале «Россия -1» назвал вирусы, способные вызвать рак.

Врач уточнил, что 17 процентов случаев онкозаболеваний спровоцированы разными вирусами. В их числе - герпес (вирус Эпштейна-Барр восьмого типа), папилломы, гепатиты B и С, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля.

При этом вирус не всегда становится прямым предшественником рака, уточнил специалист.

Вероятность развития онкозаболевания увеличивают и многие другие факторы. Это - хронические заболевания, метаболический синдром, наследственность, иммунодефицит.

Ранее Александр Мясников заявил, что чеснок способен предотвратить рак толстого кишечника.