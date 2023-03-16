Психолог Ватутина рассказала, из-за чего комплексуют мужчины

Как выяснилось, они переживают из-за роста, атлетичности фигуры, формы носа и ушей.

Психолог Юлия Ватутина назвала наиболее распространенные комплексы внешности, из-за которых переживают мужчины, но совсем не обращают внимание женщины, сообщает «Доктор Питер».

В частности, одна из причин неуверенности в себе - низкий рост. При этом для многих девушек этот параметр не включен в список критериев выбора партнера, подчеркнула эксперт со ссылкой на зарубежные исследования.

Кроме того, зачастую мужчин волнует отсутствие у них атлетической фигуры, неидеальная внешность, большой нос или некрасивые, по их мнению, уши.

Еще один объект тревоги - небольшой размер полового члена. Юлия Ватутина рассеяла эти сомнения: по словам специалистки, такая особенность не является главной при влиянии на сексуальную удовлетворенность женщин.

Ранее профессор и хирург Тигран Алексанян рассказал о самых популярных пластических операциях российских мужчин. Специалист отметил, что молодые люди чаще всего обращаются в клиники с просьбой избавить их от лишнего веса, вернуть утраченные тонус и рельеф тела при помощи липоскульптуры.