Абхиман: семейная драма в Болливуде, которая актуальна даже спустя 50 лет

Поскольку популярному болливудскому фильму 1973 года "Абхиман" с суперзвездой Амитабхом Баччаном и его женой Джайей в главных ролях в этом году исполняется 50 лет, Би-би-си исследует непреходящее очарование и влияние этого фильма.

Режиссер Хришикеш Мукерджи поставил Баччана в пару со своей женой Джайей - пара была влюблена и поженилась всего за месяц до выхода фильма - и она получила престижную премию Filmfare Award за лучшую женскую роль за свою игру.

"Абхиман", которому в июле исполняется полвека, имеет для меня особое значение - это был первый фильм Баччана, который я увидел, и он остается моим любимым из всех его фильмов даже сегодня.

Это был один из более чем полудюжины фильмов Баччана, выпущенных в том году. В список вошли "Саудагар", который был официальным претендентом Индии на премию "Оскар" в том году, и "Занджир", блокбастер, который сделал его лучшим героем индийского боевика.

Но кинокритик и писатель Сайбал Чаттерджи сказал Би-би-си, что "Абхиман был самым обсуждаемым фильмом года" и "его самым большим хитом в этом году".

Фанаты толпами посещали кинотеатры, целые семьи, включая родителей и маленьких детей, заполняли театры, переполняя утренние и вечерние шоу.