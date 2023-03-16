Лучший сыщик Российской империи был представителем дворянской фамилии

Его заслуженно называли «русским Шерлоком Холмсом»: он умел нестандартно подойти к любому расследованию.

Аркадий Францевич Кошко был представителем дворянской "золотой молодежи". Его родители прочили ему достойную карьеру и безбедную дворянскую жизнь.

Но молодой человек избрал для себя другой путь. Однажды он заявил своему отцу, что мечтает стать... детективом.

Для представителя знатного рода в ту пору это считалось страшным позором. Отец и сын страшно разругались, Аркадий собрал вещи и покинул родительский дом.

Он уехал в Ригу, и какое-то время о нем было ничего не известно. Но внезапно, по прошествии нескольких лет, он прославился как лучший сыщик Российской империи.

Благодаря ярко выраженному артистическому таланту, острому уму и большому количеству прочитанных в детстве детективов молодой человек как орешки щелкал самые сложные и запутанные преступления.

Первым раскрытым им резонансным делом была кража бриллианта с оклада драгоценной иконы. Аркадий Кошко подозревал в этом сторожа, который божился, что не имеет к краже никакого отношения.

Кошко вызвал сторожа и его жену к себе на допрос, а в это время послал в их дом своего человека, который спрятался под кроватью. После того, как подозреваемые были отпущены, Аркадий вместе с урядниками отправился в вечернее время к ним домой.

Как только они пришли в дом подозреваемых, помощник Кошко вылез из-под кровати и сообщил, что подслушал разговор сторожа с женой. Оказалось, что они спрятали украденный бриллиант в одном из поленьев в своем доме.