Лучший сыщик Российской империи был представителем дворянской фамилии
Его заслуженно называли «русским Шерлоком Холмсом»: он умел нестандартно подойти к любому расследованию.
Аркадий Францевич Кошко был представителем дворянской "золотой молодежи". Его родители прочили ему достойную карьеру и безбедную дворянскую жизнь.
Но молодой человек избрал для себя другой путь. Однажды он заявил своему отцу, что мечтает стать... детективом.
Для представителя знатного рода в ту пору это считалось страшным позором. Отец и сын страшно разругались, Аркадий собрал вещи и покинул родительский дом.
Он уехал в Ригу, и какое-то время о нем было ничего не известно. Но внезапно, по прошествии нескольких лет, он прославился как лучший сыщик Российской империи.
Благодаря ярко выраженному артистическому таланту, острому уму и большому количеству прочитанных в детстве детективов молодой человек как орешки щелкал самые сложные и запутанные преступления.
Первым раскрытым им резонансным делом была кража бриллианта с оклада драгоценной иконы. Аркадий Кошко подозревал в этом сторожа, который божился, что не имеет к краже никакого отношения.
Кошко вызвал сторожа и его жену к себе на допрос, а в это время послал в их дом своего человека, который спрятался под кроватью. После того, как подозреваемые были отпущены, Аркадий вместе с урядниками отправился в вечернее время к ним домой.
Как только они пришли в дом подозреваемых, помощник Кошко вылез из-под кровати и сообщил, что подслушал разговор сторожа с женой. Оказалось, что они спрятали украденный бриллиант в одном из поленьев в своем доме.
Опубликовано: Наталья Павлова
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