Два Ferrari эффектно разбиваются, у полиции могут возникнуть вопросы

Ferrari 296 GTB и Ferrari F12 Berlinetta недавно врезались в один и тот же забор на повороте дороги в Италии.

Драматические кадры аварии были сняты камерой безопасности и загружены в социальные сети, и сотни тысяч людей наблюдали за происходящим.

Обе машины приближаются к повороту дороги слишком быстро, и ни одна из них не может вовремя затормозить. Ferrari взлетают в воздух и врезаются в заднее ограждение бассейна.