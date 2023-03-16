Два Ferrari эффектно разбиваются, у полиции могут возникнуть вопросы
2023-03-16 12:49
Ferrari 296 GTB и Ferrari F12 Berlinetta недавно врезались в один и тот же забор на повороте дороги в Италии.
Драматические кадры аварии были сняты камерой безопасности и загружены в социальные сети, и сотни тысяч людей наблюдали за происходящим.
Обе машины приближаются к повороту дороги слишком быстро, и ни одна из них не может вовремя затормозить. Ferrari взлетают в воздух и врезаются в заднее ограждение бассейна.
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Согласно сообщениям, 50- и 54-летние водители из Нидерландов и Бельгии. Они также, по-видимому, друзья, которые отдыхали в регионе, когда решили посмотреть, какая машина лучше.
Опубликовано: Антон Райт