Лукашенко недоволен тем, как решаются вопросы экономии бюджетных средств

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с высокопоставленными чиновниками выразил недовольство тем, как правительство и другие государственные органы решают вопросы экономии бюджетных средств.

Как заявил белорусский лидер, когда заходит речь об экономии бюджетных средств, то появляются, как в советские времена их называли, некие подснежники.

То люди числятся на производстве, а фактически работают на бюджетные организации. То транспорт небюджетных организаций используется для решения вопросов бюджетного характера.

Фактически, по словам Лукашенко, никакие вопросы не решаются в бюджетном плане, а начальники требуют автомобили с подчиненных предприятий государственной и частной формы собственности, чтобы решать какие-то личные вопросы.

Президент Беларуси подчеркнул, что необходимо тщательно экономить бюджетные средства.

Лукашенко потребовал, чтобы их направляли туда, куда действительно необходимо. Белорусский лидер напомнил, что это деньги народные, поэтому использоваться они должны на нужды наших людей.