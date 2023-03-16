Камни вокруг Римского Колизея являются ненастоящими

Чтобы бороться с воришками и вандалами, работники Колизея каждую ночь разбрасывают здесь обычные камни.

Колизей представляет собой законсервированные древнеримские руины. У туристов частенько возникает соблазн увезти с собой его древние камни.

Широко известна история супругов из США (Калифорния), которые стащили обломок стены Колизея. Целых 25 лет после этого они испытывали угрызения совести.

После чего не выдержали и все-таки отправили обломок стены посылкой в Рим. В сопроводительном письме пара написала, что глубоко сожалеет о своем поступке и должна была раньше прислать раритет на историческое место.

Вызывает смех еще одна история - когда в 2008 году пожилая немка пыталась "утащить" на память 9-килограммовый камень из Колизея. Правда, сделать это старушке не удалось.

Чтобы обезопасить исторический объект от напрасных посягательств, музейные работники придумали интересный выход из положения. Теперь каждую ночь они разбрасывают вокруг Колизея обычные камни - и памятник архитектуры цел, и туристам счастье.