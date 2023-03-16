Пэрис Хилтон придумала для суррогатной матери необычное правило

Артистка поощряла суррогатную мать своего сына смотреть ее шоу, чтобы ребенок привык к звуку ее голоса.

Сыну Пэрис Хилтон Феониксу уже 2 месяца. Артистка родила его с помощью суррогатной матери. Чтобы заранее почувствовать особую связь с ребенком, она придумала уникальный и в то же время блестящий способ.

В новом интервью журналу Rolling Stone звезда рассказала, что поощряла суррогатную мать своего сына смотреть ее шоу, чтобы ребенок привык к звуку ее голоса.

По данным Американской ассоциации беременных, дети могут слышать звуки вне тела матери примерно на 27-29 неделе беременности. Они даже способны распознавать определенные звуки и голоса при повторении.

Так что идея Хилтон - отличный способ познакомить ее будущего ребенка со звуком голоса его мамы. Похоже, это сработало, потому что Хилтон сказала на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, что “любимая колыбельная” ее сына - это ее песня “Звезды слепы”.

Недавно актриса появилась в эпизоде The View, где рассказала, как изменилась ее жизнь с тех пор, как она стала мамой.