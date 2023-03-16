Пэрис Хилтон придумала для суррогатной матери необычное правило
Артистка поощряла суррогатную мать своего сына смотреть ее шоу, чтобы ребенок привык к звуку ее голоса.
Сыну Пэрис Хилтон Феониксу уже 2 месяца. Артистка родила его с помощью суррогатной матери. Чтобы заранее почувствовать особую связь с ребенком, она придумала уникальный и в то же время блестящий способ.
В новом интервью журналу Rolling Stone звезда рассказала, что поощряла суррогатную мать своего сына смотреть ее шоу, чтобы ребенок привык к звуку ее голоса.
По данным Американской ассоциации беременных, дети могут слышать звуки вне тела матери примерно на 27-29 неделе беременности. Они даже способны распознавать определенные звуки и голоса при повторении.
Так что идея Хилтон - отличный способ познакомить ее будущего ребенка со звуком голоса его мамы. Похоже, это сработало, потому что Хилтон сказала на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, что “любимая колыбельная” ее сына - это ее песня “Звезды слепы”.
Недавно актриса появилась в эпизоде The View, где рассказала, как изменилась ее жизнь с тех пор, как она стала мамой.
Я просто чувствую себя другим человеком. Я просто так влюблена в него, и он просто наполняет мое сердце такой любовью, и я просто чувствую, что моя жизнь наконец-то завершена, - призналась Хилтон.
Опубликовано: Светлана Гарусева