Путин: Россия борется за само свое существование

Президент Владимир Путин заявил во вторник, что на карту в Украине поставлено само существование России как государства.

Выступая перед рабочими авиационного завода в Бурятии, примерно в 4400 км (2750 миль) к востоку от Москвы, Путин развил свой знакомый аргумент о том, что Запад стремится развалить Россию на части.

"Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал он.

Путин обвинил Запад в использовании Украины в качестве инструмента для ведения войны против России и нанесения ей "стратегического поражения".