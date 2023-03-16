Принцесса Испании Леонор будет проходить военную подготовку в течение трех лет

17-летняя принцесса Леонор, предполагаемая наследница испанского престола, пройдет трехлетнюю военную подготовку, начиная с августа, заявила во вторник министр обороны Маргарита Роблес.

Испанская монархия изо всех сил пытается восстановить свой имидж после серии скандалов за последнее десятилетие, в основном связанных с бывшим королем Хуаном Карлосом, который отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына, короля Фелипе.

"Как и во всех парламентских монархиях (наследник) должен иметь военное образование и военную карьеру", - сказал Роблес после заседания кабинета министров.

Старшей дочери Фелипе Леонор, которая через несколько месяцев закончит двухлетний курс средней школы в UWC Atlantic College в Уэльсе, в октябре исполняется 18 лет.

Она первая в линии наследования, если не родится наследник мужского пола, за ней следует ее сестра София.