Владимир Рогов рассказал о причинах участившихся боевых действий в Запорожской области со стороны украинских военных.

16 марта лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что в последние недели солдаты вооружённых сил Украины демонстрируют всё более агрессивное поведение в районе линии разграничения регионе, активно готовясь к новому наступлению.

По мнению Рогова, причиной активизации группировки ВСУ на Запорожском направлении является истерика Владимира Зеленского, который требует от национальной армии достижения существенных результатов на поле боя, что необходимо для поставок новых западных пакетов военной помощи Киеву.

Владимир Рогов отмечает, что главы государств коллективного Запада и в частности Соединённых Штатов настояли на том, чтобы подразделения ВСУ продемонстрировали оправданность поставляемой Украине помощи, ввиду чего Зеленский оказывает давление на Генштаб Украины.

При этом Рогов признаёт, что сейчас ситуация на границе Запорожской области является по-настоящему напряжённой, однако российские военные оставляют за собой контроль над происходящим, что является залогом предотвращения эскалации в области.

Также Владимир Рогов утверждает, что в данный момент украинская армия стягивает резервы к линии разграничения в регионе и активно экономит боеприпасы для американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ранее Рогов заявил, что на границе Запорожской области стоит 40-тысячная группировка ВСУ.