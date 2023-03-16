Израильтяне усиливают протесты после того, как Нетаньяху отвергает компромисс
Протестующие начали третий день беспорядков с начала кризиса, когда тысячи протестующих перекрыли дороги по всей стране, в том числе ненадолго главную магистраль приморского мегаполиса Тель-Авива.
Протестующие в Иерусалиме нарисовали большую красно-розовую полосу по всему городу на улицах, ведущих к Верховному суду страны, а небольшая флотилия лодок блокировала судоходный путь у побережья северного города Хайфа.
“Избранное правительство проводит законодательный блиц, целью которого является предоставление абсолютной власти исполнительной власти. А абсолютная власть исполнительной власти без каких-либо сдержек и противовесов - это просто диктатура. И это то, против чего мы боремся ”, - сказал Шломит Тасса, протестующий в Тель-Авиве, размахивающий израильским флагом.
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Лозунг, нанесенный красным трафаретом на дорогу на иврите, арабском и английском языках на обочине дороги, гласит: "Проведение линии".
Стремление крайне правого правительства ограничить полномочия Верховного суда, одновременно увеличивая свою собственную власть в выборе судей, вызвало тревогу в Израиле и за рубежом по поводу демократических сдержек и противовесов в стране, поскольку протесты разрастались в течение нескольких недель.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду быстро отверг компромиссное предложение, направленное на разрешение противостояния из-за его планов по перестройке правовой системы страны, углубляя кризис из-за программы, которая взбудоражила страну и вызвала международную критику.
Опубликовано: Антон Райт