Израильтяне усиливают протесты после того, как Нетаньяху отвергает компромисс

Протестующие начали третий день беспорядков с начала кризиса, когда тысячи протестующих перекрыли дороги по всей стране, в том числе ненадолго главную магистраль приморского мегаполиса Тель-Авива.

Протестующие в Иерусалиме нарисовали большую красно-розовую полосу по всему городу на улицах, ведущих к Верховному суду страны, а небольшая флотилия лодок блокировала судоходный путь у побережья северного города Хайфа.

“Избранное правительство проводит законодательный блиц, целью которого является предоставление абсолютной власти исполнительной власти. А абсолютная власть исполнительной власти без каких-либо сдержек и противовесов - это просто диктатура. И это то, против чего мы боремся ”, - сказал Шломит Тасса, протестующий в Тель-Авиве, размахивающий израильским флагом.