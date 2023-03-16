Hill: США приняли меры для недопущения получения данных Россией по MQ-9

Новостное агентство The Hill утверждает, что американское правительство приняло комплекс мер с целью снизить риск получения ценной информации российскими экспертами при извлечении дрона MQ-9 из Чёрного моря.

16 марта журналисты американской газеты The Hill опубликовали новую статью, в которой сообщается, что спецслужбы Соединённых Штатов ещё не смогли достать обломки беспилотника MQ-9 Reaper со дна Чёрного моря, ввиду чего данный летательный аппарат может попасть в руки к российским военным экспертам.

В Hill отмечают, что представители Пентагона предприняли определённые меры, направленные на снижение ценности информации, которую могут получить войска РФ при извлечении обломков дрона Reaper из акватории Чёрного моря. Некоторые аналитики предполагают, что речь идёт о дистанционном удалении данных с бортового компьютера американского БПЛА.

В четверг пресс-служба Пентагона опубликовала видеозапись, на который виден момент падения беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. На видео показано, что дрон падает в море после того, как с ним сближается истребитель военно-космических сил армии России Су-27.

Также видеозапись демонстрирует, что российский истребитель действительно произвёл сброс топлива на американский беспилотник, пролетев прямо над ним. Сотрудники Пентагона предполагают, что во время такого пролёта самолёт ВКС России мог задеть винт MQ-9 Reaper, спровоцировав его падение.

Примечательно, что в Министерстве обороны России заявили о неприменении вооружений российским истребителем для перехвата американского БПЛА, отметив, что он совершал разведывательный полёт в районе крымского полуострова.