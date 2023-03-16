Путин одним вопросом высмеял бизнесменов, хранивших деньги за рубежом

Владимир Путин высказался о российских предпринимателях, которые предпочитали хранить свои средства за границей.

16 марта Владимир Путин выступил с речью на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором критически высказался об отечественных бизнесменах, которые предпочитали хранить заработанные средства за пределами России, утратив к ним доступ из-за санкций.

По словам Путина, раньше он лично много общался с присутствующими на съезде союза и слышал от российских предпринимателей мнение о том, что хранить деньги на территории стран коллективного Запада существенно безопаснее, нежели в России. При этом Владимир Путин обратился к участника съезда с вопросом "а теперь?", намекнув на то, что сейчас хранить финансы в западных государствах небезопасно.

Примечательно, что изначально зал отреагировал молчанием на шутку Путина, однако через несколько секунд большинство присутствовавших разразились бурными аплодисментами, поддерживая точку зрения российского лидера на нецелесообразность хранения своих денег в странах Запада.

Известно, что после начала спецоперации в Украине многие из государств Европейского союза заморозили существенную часть активов, принадлежащую россиянам. Под конфискацию попадали как наличные средства и деньги на банковских счетах, так и недвижимость, яхты и прочие предметы роскоши.

Характерно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал практику изъятия принадлежащего гражданам РФ имущества на Западе "узаконенным пиратством", отметив недопустимость и незаконность подобных мер.