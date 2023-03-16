Персонаж гениального авантюриста Остапа Бендера имел прототип в жизни

Этот человек реально жил в Одессе и был виртуозным мошенником и автором умопомрачительных комбинаций.

Звали его Осип (Остап) Беньяминович Шор. Его удивительная жизнь и дела достойны отдельной книги.

Шор имел красивое атлетическое телосложение, щеголевато одевался, и характер у него был романтический. А еще у него была одна уникальная особенность - он прекрасно чувствовал людей и отлично в них разбирался.

Для того, чтобы добыть денег, он разрабатывал хитроумные аферы. Причем использовал свои способности по одурачиванию людей.

Однажды, прогуливаясь по улицам Одессы, Осип вдруг увидел лысую курицу. В его голове моментально созрел хитрый план.

Он схватил эту курицу и ничтоже сумняшеся принес ее на сельскохозяйственную выставку, проходившую в городе. Там он всем рассказывал, что сам вывел такую необычную породу кур.

Репортеры тут же раструбили об этом во всех газетах. А Осип Шор не замедлил заключить "выгодный" контракт по поставке лысых кур на птицефабрики.

Как только хитроумный мошенник получил денежный аванс, он тут же исчез из города, и был таков!