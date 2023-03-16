Украинское воинское формирование "Свобода России" было признано террористическим в РФ по решению Верховного суда.

16 марта российский Верховный суд обнародовал свежий пресс-релиз, в рамках которого уведомил общественность о признании легиона "Свобода России" террористической организацией, деятельность которой запрещена в стране. Известно, что данное подразделение принимает активное участие в боевых действиях на Украине, занимая сторону ВСУ.

Основанием для признания легиона "Свобода России" террористической организацией является его намерения по свержению действующего в стране политического строя насильственными методами. Участники формирования открыто заявляют, что планируют вторгнуться на территорию РФ, осуществив серию терактов.

В Верховном суде России отмечают, что российские правоохранители считают бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарёва (признан иноагентом по решению Минюста РФ) причастным к деятельности данного легиона и консультированию его постоянных представителей.

Примечательно, что движение "Русский добровольческий корпус", деятельность которого в РФ запрещена, совершило вторжение в сёла Брянской области, во время чего был убит один человек и ранен десятилетний мальчик Фёдор, который смог увести двух девочек с места обстрела.

Позднее губернатор Брянской области лично вручил Фёдору медаль за отвагу, пообещав, что на собственные средства купит новый дом для мальчика и его семьи, поскольку их прежнее жилище пострадало от обстрелов украинских силовиков.