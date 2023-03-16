Пресс-секретарь украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал намерение Польше передать истребители Украине.

Вечером четверга, 16 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что в скором времени польское Минобороны передаст армии Украины четыре истребителя МиГ-29. По словам Моравецкого, данные самолёты станут первыми образцами истребительной авиации, поставленных Киеву другими странами после начала российской СВО.

По мнению спикера ВВС Украины Юрия Игната, передача подобных истребителей украинским войскам не приведёт к перелому сложившейся на поле боя ситуации, поскольку самолёты МиГ-29 расцениваются Киевом как устаревшее вооружение, произведённое ещё во времена Советского Союза.

Игнат признаёт, что войска стран Североатлантического альянса (НАТО) произвели модернизацию истребителей МиГ-29 под свои собственные стандарты, снабдив их GPS-навигатором для более чёткого выявления и отслеживания воздушных целей, однако эти самолёты всё равно продолжают оставаться продуктом СССР.

Примечательно, что 24 февраля текущего года Моравецкий прибыл в киев с рабочим визитом, что совпало с передачей Украине первых 4 танков Leopard 2 немецкого производства, переданных ВСУ Польшей. По словам Матеуша Моравецкого, в ближайшие дни Варшава передаст украинским войскам ещё 10 таких танков.

8 февраля Владимир Зеленский лично прибыл в парламент Британии, где попросил местных чиновников о поставках британских истребителей Киеву. Аналогичное требование Зеленский адресовал лидерам всех государств коллективного Запада, включая Соединённые Штаты.