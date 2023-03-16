Актер Сергей Жигунов купил смартфон для мальчика с Донбасса и позвал его на пробы в кино

Деньги на подарок девятилетнему ребенку, который сейчас вынужденно живет в Ялте, собрали подписчики жены заслуженного артиста России.

Девятилетнему мальчику, который вместе с родными вынужденно переехал в Ялту из Марьинки Донецкой области, передали мобильник, купленный за деньги подписчиков жены "гардемарина" Сергея Жигунова, сообщает КП.

О семье беженцев в соцсетях рассказала жена актера, журналистка Виктория Ворожбит. Юный тезка ее именитого мужа лишился дома, похоронил отца и вместе с мамой, бабушкой и дедушкой покинул свою малую родину.

С Сергеем-младшим Виктория познакомилась, когда делала у его мамы маникюр. Ребенок попросил у жены звездного актера номер телефона. Но потом признался, что собственного мобильного у него нет.

История получила отклик у подписчиков журналистки, которые предложили купить телефон мальчику вскладчину.

Вчера все вместе были в магазине. Выбрали хороший телефон - с качественной камерой. А так, как сумму собрали большую, чем планировали, купили еще и беспроводные наушники, - написала в блоге Виктория Ворожбит.

На этом сюрпризы не закончились. Режиссер сейчас готовится к съемкам в Крыму детского фильма и пообещал пригласить Сережу на пробы. Мальчик после этого подробно расспросил Жигунова, как стать звездой.

Актер вместе с женой приехали на свою дачу в Крым в конце зимы. Сергей Жигунов готовится здесь к съемкам, а Виктория Ворожбит работает над проектом, который расскажет о жизни в Гурзуфе русского художника Константина Коровина.