Сидни Суини хочет, чтобы вы чувствовали себя "уверенно и свободно" в купальнике

Коллекция бикини Sydney Sweeney x Frankies - детище актрисы и продюсера, номинированной на премию "Эмми", и лос-анджелесского бренда пляжной одежды, которые уже объединились, чтобы подарить нам потрясающий модный момент во втором сезоне Euphoria.

Я выросла на воде, всегда бегала в бикини. Если я не плавал в озере или океане, я катался на лыжах или пытался заниматься серфингом.

Так что часть меня всегда хотела создать что-то, что действительно походило бы на меня, и с Франческой [Айелло] и ее невероятной компанией мы действительно создали нечто особенное.

Я люблю Италию. Сейчас я на съемках в Австралии и ношу свои вещи почти каждый день. Это идеальное место: пляж, жарко, солнечно и романтично.