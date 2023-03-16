FT: концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль от конфликта в Украине

Немецкое оружейное предприятие Rheinmetall существенно наживается на российско-украинском конфликте, сообщают журналисты газеты Financial Times.

16 марта международное информационное агентство The Financial Times сообщило, что основанный в Германии оборонный концерн Rheinmetall получает сверхприбыль после начала российской спецоперации в Украине. Сам глава предприятия Армин Паппергер признаёт, что конфликт между Украиной и Россией открыл новую эпоху для его компании.

По словам Папперегера, в 2022 году прибыль концерна Rheinmetall выросла на 27 процентов до 754 миллионов евро, что было бы невозможным без российского-украинского конфликта. Журналисты FT напоминают, что именно Rheinmetall задействован в передаче немецких танков Leopard 2 Киеву.

Также Армин Паппергер публично признал, что в 2023 году ожидаемая прибыль Rheinmetall увеличится с 7,4 до 7,6 миллиардов евро, хотя по итогам минувшего года она составляла 6,4 миллиарда евро.

Характерно, что ранее пресс-служба администрации оружейного предприятия Rheinmetall сообщило о намерениях открыть собственный танковый завод на территории Украины, что позволит сэкономить на поставках вооружений подразделениям ВСУ, производя танки прямо на украинской территории.

Бывший президент России Дмитрий Медведев не обошёл стороной данное заявление компании, отметив, что строительство её танкового завода в Украине будет встречено салютом из российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".