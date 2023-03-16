Марк Цукерберг учится в школе менеджмента Илона Маска

Генеральный директор Meta Platforms Марк Цукерберг звучит немного как генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск, когда говорит о рабочей силе в компании.

“Любой, кто может быть у власти, должен быть”, - написал Маск в Твиттере в ноябре, вскоре после захвата Twitter.

Цукерберг к этому еще добавил, что в течение следующих нескольких месяцев руководители организаций объявят о планах реструктуризации, направленных на выравнивание наших организаций, отмену менее приоритетных проектов и снижение ставок найма.