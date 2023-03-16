Издание Wall Street Journal сообщило о нежелании ключевых партнёров Вашингтона передавать свои боевые снаряды украинским войскам.

Вечером 16 марта новостное агентство The Wall Street Journal опубликовало инсайдерский материал, в котором со ссылкой на представителей Белого дома сообщили о трудностях в переговорах между Соединёнными Штатами и их партнёрами относительно передачи западных боеприпасов Украине.

Журналисты WSJ утверждают, что множество стран-сателлитов США не хотят поставлять Киеву собственные боеприпасы, из-за чего американские войска вынуждены опустошать свои оружейные склады в Южной Корее, Израиле, Кувейте и Германии, передавая расположенные там боевые снаряды подразделениям ВСУ.

В Wall Street Journal подчёркивают, что впервые Пентагон был вынужден прибегнуть к подобным мерам в конце минувшего года, когда другие западные страны начали втайне занимать позицию резкой критики относительно необходимости поставок нового оружия режиму Владимира Зеленского.

Также в WSJ рассказали, что одним из самых ожесточённых противников идеи передачи своих снарядов армии Украины является правительство Южной Кореи, которое согласилось выделить Киеву для этих нужд лишь 200 тысяч боеприпасов. В администрации Сеула сообщили, что могут продавать свои боеприпасы США, а те в свою очередь могут передавать их украинским военным.

Автор статьи подчёркивает, что летом 2022 года южнокорейское правительство попыталось скрыть факт передачи своих боеприпасов ВСУ, во время чего Пентагон вынудил Южную Корею продать свои снаряды Чехии, а та передала их украинской армию.