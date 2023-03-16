МИД РФ объяснил приостановку участия России в ДСНВ глобальной гибридной войной

МИД России дал официальные пояснения о причинах приостановки участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В ведомстве рассказали, что такая мера была связана с тотальной гибридной войной, которую Запад по главе с США ведет против России.

В министерстве отметили, что в американском Госдепартаменте пытаются представить эти действия как несостоятельные в правовом плане.

Представители ведомства считают, что Соединенные Штаты делают подобные заявления в рамках политической пропагандистской компании.

Основной целью этой кампании в МИД назвали принуждение России к реанимации режима ДСНВ.