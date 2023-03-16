AirportHaber: Турция отказалась заправлять и обслуживать самолеты из Беларуси и России
2023-03-16 22:47
Издание AirportHaber сообщает, что Турция отказалась заправлять и обслуживать самолеты, прибывающие из Беларуси и России.
По информации издания, запрет введен турецким Министерством таможни и торговли после получения письма от Управления промышленности и безопасности Минторга США.
Запрет распространяется на чартерные, грузовые, частные, коммерческие авиалайнеры, независимо от страны производства, если в них более 25% американских комплектующих.
Ограничения касаются предоставления топлива и услуг по обслуживанию самолетов, которые направляются в Беларусь или в Россию.
Под новый запрет турецких властей попали семь российских авиаперевозчиков, включая «Аэрофлот», а также одна белорусская и одна иранская авиакомпания.
Опубликовано: Светлана Репина