АМНА: разведка Греции раскрыла российскую шпионку, работавшую под глубоким прикрытием
2023-03-16 23:30
Агентство АМНА сообщает, что Национальной службе разведки Греции удалось раскрыть российскую шпионку.
По информации агентства, женщина использовала данные гражданки Греции, которая давно умерла.
Шпионка несколько лет работала в Афинах фотографом, держала собственный магазин товаров для рукоделия.
Сообщается, что даже ее близкие не знали, что она не та, за кого себя выдает. Фактически женщина действовала в Греции под глубоким прикрытием.
Раскрыть шпионку удалось, когда третья страна попыталась получить данные об умерших жителях Греции. Эти попытки были зафиксированы спецслужбами.
Опубликовано: Светлана Репина