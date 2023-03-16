АМНА: разведка Греции раскрыла российскую шпионку, работавшую под глубоким прикрытием

Агентство АМНА сообщает, что Национальной службе разведки Греции удалось раскрыть российскую шпионку.

По информации агентства, женщина использовала данные гражданки Греции, которая давно умерла.

Шпионка несколько лет работала в Афинах фотографом, держала собственный магазин товаров для рукоделия.

Сообщается, что даже ее близкие не знали, что она не та, за кого себя выдает. Фактически женщина действовала в Греции под глубоким прикрытием.

Раскрыть шпионку удалось, когда третья страна попыталась получить данные об умерших жителях Греции. Эти попытки были зафиксированы спецслужбами.