Президент Сербии Александра Вучич заявил, что его страна может ввести санкции против России только при одном условии.

Он уточнил, что такие меры будут приняты в случае, если Сербия окажется в безвыходном положении и будет вынуждена пойти на такие меры.

Вучич рассказал, что если такое произойдет, он лично обратится к народу Сербии по этому поводу.

Он также отметил, что политика, проводимая сербскими властями, существует уже больше года, несмотря на сложные условия.

При этом Вучич подчеркнул, что никакой Басты не изменит этого, имея ввиду главу сербского Минэкономики, который выступил за введение санкций против России.