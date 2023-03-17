Путин ответил на предложение о создании новых медиа частушкой о Ленине и девочке-припевочке

В ходе встречи с представителями бизнеса на съезде Российского союза промышленниками и предпринимателями Владимир Путин рассказал известную частушку.

Один из участников мероприятия выступил с инициативой о создании новых видов медиа в России.

Он уточнил, что для решения этой задачи необходимо внедрить в РФ новые рекламные технологии.

В ответ Путин рассказал частушку: «Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю».

Он пояснил, что не знает, о чем конкретно говорит предприниматель, однако поддерживает его инициативу.