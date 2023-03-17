Reuters: военные восточной Ливии искали 10 пропавших контейнеров с ураном, а нашли 18

Агентство Reuters сообщает, что ливийские военные обнаружили пропавшие 2,5 тонны урана, о которых накануне заявило МАГАТЭ.

По данным агентства, 10 контейнеров с Ираном были обнаружены недалеко от границы Ливии с Чадом.

Вооруженные силы восточной Ливии опубликовали подтверждающее видео, однако на нем оказалось 18 контейнеров.

О пропаже 10 емкостей с 2,5 тонны урана с ливийского полигона ранее сообщило МАГАТЭ. По данным агентства, речь идет об урановом концентрате.

Военные восточной Ливии в 2019 году пытались атаковать правительство в Триполи, но потерпели поражение.