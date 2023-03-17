NYP: жителя США арестовали за то, что он посветил лазерной указкой в полицейский вертолет

Издание New York Post пишет, что американские полицейские арестовали мужчину, который светил лазерной указкой в их вертолет.

По информации издания, полицейские на вертолете вели преследование человека, которого подозревали в совершении противоправных действий.

Это происходило в штате Вирджиния. В какой-то момент пилоты поняли, что кто-то направляет на них лазерную указку, тем самым мешая вести преследование.

Информация была передана патрульным, которая нашли нарушителя. Им оказался мужчина из ближайшего жилого комплекса, который был арестован.

Задержанного обвинили во вмешательство в управление летным средством. 25-летнего мужчину отпустили до суда под залог.

Полицейские напомнили, что американские законы запрещают направлять лазерную указку на вертолет, тем более, на полицейский.