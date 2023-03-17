Макрон объяснил, почему разрешил правительству повысить пенсионный возраст в обход парламента
2023-03-17 00:54
Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал риски обсуждения пенсионной реформы в парламенте слишком высокими.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет о финансовых и экономических рисках.
Президент Франции отметил, что сам он хотел бы проведения голосования по пенсионной реформе в парламенте.
Однако из-за существующих рисков он был вынужден предоставить правительству особые полномочия для принятия закона без голосования.
После принятия закона о повышении пенсионного возраста во Франции в очередной раз начались уличные протесты, полиции пришлось применять слезоточивый газ.
Опубликовано: Светлана Репина