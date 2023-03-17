Сооснователь Zerodha Камат рассказал о цели тайных поездок Билла Гейтса в Индию

Сооснователь платформы Zerodha Никхил Камат в интервью Mashable India рассказал о своих встречах с Биллом Гейтсом в городе Бангалор в Индии.

Камат утверждает, что такие встречи происходят регулярно, причем Гейтс летает в Индию тайно, чтобы об этом не узнали СМИ.

По мнению Билла Гейтса, это позволяет упростить организацию встреч с индийскими бизнесменами.

Камат сообщил, что визиты Гейтса в Индию связаны с его участием в проекте «Клятва дарения», в рамках которого состоятельные люди отдают часть своих денег на благотворительность.

Нежелание Билла Гейтса появляться в поле зрения СМИ Камат объясняет обычной стеснительностью.