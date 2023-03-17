Французский премьер-министр Борн в шоке от депутатов парламента
2023-03-17 01:42
Премьер-министр Франции Элизабет Борн рассказала, что поведение депутатов парламента стало для нее настоящим шоком.
Она напомнила, что парламент является местом для ведения дебатов, и люди там должны быть готовы слушать друг друга.
Вместо этого парламентарии не давали Борн говорить, когда она рассказывала о принятии закона о пенсионной реформе.
Премьер-министр рассказала, что закон пришлось принимать в обход парламента, поскольку депутат от партии «Республиканцы» хотели пойти против решения своего лидера и существующих договоренностей.
Особое недовольство Борн выразила по поводу поведения оппозиционных блоков «Национальное объединение» и «Неподчинившаяся Франция».
Опубликовано: Светлана Репина