Французский премьер-министр Борн в шоке от депутатов парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн рассказала, что поведение депутатов парламента стало для нее настоящим шоком.

Она напомнила, что парламент является местом для ведения дебатов, и люди там должны быть готовы слушать друг друга.

Вместо этого парламентарии не давали Борн говорить, когда она рассказывала о принятии закона о пенсионной реформе.

Премьер-министр рассказала, что закон пришлось принимать в обход парламента, поскольку депутат от партии «Республиканцы» хотели пойти против решения своего лидера и существующих договоренностей.

Особое недовольство Борн выразила по поводу поведения оппозиционных блоков «Национальное объединение» и «Неподчинившаяся Франция».