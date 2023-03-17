Захарова: снижение потолка цен на российскую нефть разрушит остатки правил мировой торговли
2023-03-17 01:48
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что произойдет, если потолок цен на нефть из РФ будет снижен.
По ее словам, подобные действия усилят и без того существующую напряженность на мировых энергетических рынках.
Захарова отметила, что снижение ценового потолка дестабилизирует рынки и разрушит остатки правил международной торговли.
Такое заявление представитель МИД сделала в ответ на требование Польши, Литвы и Эстонии о снижении потолка цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.
Ранее страны Евросоюза, «Большой двадцатки» и Австралия установили потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель и договорились периодически пересматривать показатель.
Опубликовано: Светлана Репина