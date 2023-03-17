Захарова: снижение потолка цен на российскую нефть разрушит остатки правил мировой торговли

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что произойдет, если потолок цен на нефть из РФ будет снижен.

По ее словам, подобные действия усилят и без того существующую напряженность на мировых энергетических рынках.

Захарова отметила, что снижение ценового потолка дестабилизирует рынки и разрушит остатки правил международной торговли.

Такое заявление представитель МИД сделала в ответ на требование Польши, Литвы и Эстонии о снижении потолка цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.

Ранее страны Евросоюза, «Большой двадцатки» и Австралия установили потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель и договорились периодически пересматривать показатель.