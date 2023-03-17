Skoda больше не собирается производить или продавать автомобили в России

Глава правления чешского автопроизводителя Skoda Клаус Зеллмер заявил, что компания не рассматривает возможность возобновления работы в России.

По его словам, нет никаких шансов на возобновление производства автомобилей бренда или из продажи.

Зеллмер признал, что уход с российского рынка обошелся автопроизводителю Skoda почти в 700 млн евро.

Он напомнил, что машины Skoda выпускались на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Сейчас компания занимается продажей своих российских предприятий и торговой сети.

Ранее сообщалось, что после реорганизации автомобильных предприятий в Санкт-Петербурге под сокращение могут попасть 8-9 тыс. работников.