Skoda больше не собирается производить или продавать автомобили в России
2023-03-17 02:18
Глава правления чешского автопроизводителя Skoda Клаус Зеллмер заявил, что компания не рассматривает возможность возобновления работы в России.
По его словам, нет никаких шансов на возобновление производства автомобилей бренда или из продажи.
Зеллмер признал, что уход с российского рынка обошелся автопроизводителю Skoda почти в 700 млн евро.
Он напомнил, что машины Skoda выпускались на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Сейчас компания занимается продажей своих российских предприятий и торговой сети.
Ранее сообщалось, что после реорганизации автомобильных предприятий в Санкт-Петербурге под сокращение могут попасть 8-9 тыс. работников.
Опубликовано: Светлана Репина