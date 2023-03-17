Собчак похвасталась подарком мужа Богомолова стоимостью в 4 миллиона российских рублей

Известный режиссер преподнес журналистке роскошное кольцо с изумрудами и брильянтами.

Телеведущая и журналистка недавно в соцсети продемонстрировала дорогой подарок мужа, режиссера Константина Богомолова. По словам Собчак, дорогое кольцо с двумя изумрудами ей подарили в честь женского праздника, но вручили после него.

Причина опоздания банальна: Богомолов ненавидит 8-е Марта, уточняет Супер.ру.

Сейчас один секрет и лайфхак. Секрет: муж 8 Марта ненавидит. Как и этот флешмоб в ленте вроде "Чей мужик больше букет домой принесет". Зато как приятно через пару дней получить такой потрясающий подарок. Кольцо от Parure Atelier, о котором мечтала. Как я люблю зеленые камни! — поделилась Ксения.

Цена такого кольца на сайте бренда не уточняется. Но представитель Parure Atelier в разговоре с РБК Life раскрыл страшную тайну: его стоимость составляет 3 870 000 рублей.

Дороговизна обусловлена тем, что для украшения из белого золота взяты изумруды огранки «кушон», каждый по 10 карат, а также бриллианты. После такого подарка можно простить мужу даже отсутствие букета на 8-е Марта!