Невролог Россато: нехватка сна вызывает ожирение

Оптимально спать восемь часов. Возраста, при котором человек мог бы спать менее шести часов без ущерба для организма, просто не существует.

Взрослые должны спать не менее 7-8 часов, потому что дефицит сна чреват различными проблемами, включая ожирение. Такое заявление сделал врач-невролог итальянского Научно-исследовательского института «Святое сердце» Джанлука Россато, сообщает МК.

По словам эксперта, самое оптимальное время даже не семь, а восемь часов. И возраста, при котором человек мог бы спать менее шести часов без ущерба для организма, просто не существует.

Существуют патологии, которые связаны с хроническим дефицитом сна, причем он может тянуться годами. Это отражается на метаболизме, повышается риск диабета и ожирения, повышенного давления и сердечных нарушений. Для имунной системы плохо спать плохо и мало, - отметил он.

По словам эксперта, недосып снижает выработку гормона, отвечающего за чувство насыщения. Люди из-за этого нередко едят «мусорную», высококалорийную еду и в итоге набирают вес.

Специалист также добавил, что самая оптимальная температура в спальне – не выше +21 градуса, и во время сна там должно быть темно.