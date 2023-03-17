Сообразительность и знание СЛР мамы из Северной Каролины недавно помогли спасти жизнь ее 17-летней дочери

Кейанна Джо, старшеклассница, 5 марта готовилась к соревнованиям по черлидингу в средней школе Северной Каролины, когда она перестала реагировать.

У Кейанны Джо, 17-летней старшеклассницы, остановилось сердце во время разминки перед соревнованиями по черлидингу.

Джо, мама троих детей, которая работает сертифицированным фельдшером, сказала, что она сразу же начала делать Кейанне искусственное дыхание.

Когда она пыталась поддерживать кровоток по всему телу Кейанны, чтобы предотвратить повреждение мозга, Джо сказал, что кто-то принес автоматический внешний дефибриллятор, или АЭД, который хранился в спортзале средней школы.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, AED - это портативное медицинское устройство, которое может анализировать сердечный ритм и, при необходимости, поражать электрическим током, чтобы восстановить нормальный ритм сердца человека.

Хотя Джо годами обучали пользоваться АЭП, она сказала, что никогда раньше не использовала его в реальной жизни и никогда не ожидала, что будет использовать его на своей здоровой дочери.