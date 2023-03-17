Панджабский актер Аман Даливал подвергся нападению человека с топором в спортзале Калифорнии

На снимках Даливала в больнице видны швы на его голове, шее, руке и груди. Он также был сфотографирован с несколькими повязками на ранах.

Даливал, который был бывшей моделью, известен своей ролью в болливудском блокбастере 2008 года “Джодхаа Акбар”.

Он также появлялся в индийских телешоу и голливудских фильмах.

В настоящее время неясно, что привело к нападению. Полиция пока не раскрыла мотив.