Это заявление французский политик Флориан Филиппо, являющийся лидером правой партии «Патриоты», сделал в ходе своего интервью корреспонденту информационного агентства «РИА Новости».

По словам Филиппо, политика Евросоюза не направлена на благо простых людей. Как подчеркнул политик, Европа готова пойти на самоубийство ради Соединенных Штатов Америки. По мнению лидера партии «Патриоты», то, что происходит сейчас, является настоящим безумием.

В настоящее время, полагает Филиппо, западный мир занимается самоизоляцией, и это в полной мере относится также к Франции. Политик возмущен, что Франция и Евросоюз не хотят строить будущее рядом с Россией, Китаем, Индией, Бразилией, африканскими странами, которые пытаются стать независимыми, хотя это, по мнению Филиппо, прекрасный мир, с которым необходимо сотрудничать. Франция могла бы стать мостом между англо-американским миром и миром БРИКС, подчеркнул политик, но вместо этого она решила стать американской колонией. Однако такое решение, заявил Филиппо, не является дорогой к миру.