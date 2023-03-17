Путин и Си Цзиньпин поговорят тет-а-тет на неформальном обеде 20 марта в Москве

Дмитрий Песков раскрыл подробности грядущей встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Днём 17 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, во время чего публично подтвердил, что председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин прилетит в Москву с рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта.

По словам Пескова, 20 марта Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в Москве, проведя рабочий обед в неформальной обстановке. Дмитрий Песков подчёркивает, что встреча двух лидеров за обедом будет проходить без камер журналистов, поскольку главы России и Китая намерены пообщаться в приватной обстановке.

При этом Песков отмечает, что уже во вторник, 21 марта, состоится официальная часть переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которая также пройдёт на территории Москвы.

Характерно, что накануне журналисты американской газеты The Washington Post уведомили, что Си Цзиньпин намеревается провести первую после начала спецоперации видеоконференцию с Владимиром Зеленским после того, как лидер КНР встретится с Владимиром Путиным. Ранее сам Зеленский неоднократно призывал власти Китая оказать давление на Москву для завершения СВО в Украине.

Также Владимир Зеленский положительно оценил мирный план администрации Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, который был опубликовал 24 февраля 2023 года. Зеленский уверен, что участие Китая в переговорах по деэскалации в Украине может способствовать скорейшему завершению боевых действий в его стране.