Дмитрий Песков прокомментировал новость о намерениях Польши и Словакии передать свои истребители Украине.

17 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера, который утверждает, что Министерство обороны Словакии намеревается поставить армии Украины тринадцать истребителей МиГ-29. Аналогичное заявление накануне сделал польский премьер Матеуш Моравецкий, пообещав передать Киеву четыре таких самолёта.

По мнению Пескова, администрации Варшавы и Братиславы не желают поставлять украинской армии новую и полностью исправную военную технику. Дмитрий Песков уверен, что власти Словакии и Польши утилизируют устаревшие и ранее списанные истребители посредством их передачи Украине.

Также Песков отметил, что любое оружие, передаваемое украинским войскам странами коллективного Запада, подлежит ликвидации на поле боя или в момент её переброски на территорию Украины. Ранее аналогичные заявления делал министр иностранных дел Сергей Лавров, назвав поставляемое Киеву западное вооружение законной целью армии РФ.

Накануне Матеуш Моравецкий уведомил, что в ближайшее время Минобороны Польши поставит подразделениям ВСУ ещё десять танков Leopard 2 немецкого производства, а ранее Киев получил от Варшавы четыре подобных танка. Примечательно, что доставка 4 таких машин в Украину совпала с визитом Моравецкого в Киев 24 февраля текущего года.

Характерно, что ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал, что с начала спецоперации в Украине российские военные уничтожили более 7500 танков ВСУ, и передача ещё 300 Киеву со стороны Запада "не сделает погоды". По данным Министерства обороны РФ, на текущий момент российские войска уничтожили более 8300 украинских танков.