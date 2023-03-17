Александр Бастрыкин утверждает, что администрация Зеленского намеренно предоставляет украинское гражданство наёмникам, прибывшим из-за границы.

Днём 17 марта председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин публично заявил, что начиная с 2014 года и по настоящий момент правительство Украины вербует в свои ряды иностранных наёмников, многие из которых систематически нарушали закон и игнорировали положения международного права.

По данным Бастрыкина, администрация Киева действует хитро во время отправки зарубежных военных в зону ведения конфликта с Россией: изначально иностранным наёмникам предоставляется гражданство Украины, после чего они официально вступают в ряды ВСУ и формально являются украинскими военными.

Александр Бастрыкин уверен, что подобная стратегия действующего украинского правительства нуждается в пристальной оценке со стороны системы международного права и законодательства Российской Федерации, которое запрещает наёмничество.

Ряд западных информагентств утверждают, что иностранные наёмники приезжают в Украину после того, как официально увольняются с действующих должностей в вооружённых силах других государств, однако фактически они продолжают оставаться членами армий стран НАТО и Евросоюза.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщала, что после начала СВО на территорию Украины прибыли наёмники более чем из пятидесяти стран, большинство из которых являются гражданами Соединённых Штатов, Польши, Великобритании и Франции.