Майя Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с российским правительством.

17 марта президент Молдавии Майя Санду публично заявила, что масштабные митинги, проходящие в Кишинёве под руководством местной оппозиционной партии "Шор", координируются московским Кремлём. При этом Санду назвала политическую фракцию "Шор" пророссийской "группировкой".

По мнению Майи Санду, действующие в Молдавии оппозиционеры устраивают массовые акции протеста с целью начала полномасштабных боевых действий в собственной стране, поскольку это выгодно неким третьим силам, желающим распространения военного конфликта за пределы Украины.

Также Санду выразила уверенность в том, что недавно избранное молдавское правительство обязано осуществлять грамотную информационную политику, ведя борьбу с пропагандистской деятельностью в стране. Майя Санду отметила, что подобная политика долгие годы отсутствовала в Молдавии.

Накануне новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что считает необходимыми демилитаризацию Приднестровской Молдавской республики и вывод российского военного контингента из данного региона для его последующей реинтеграции в состав молдавского государства.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал оценку заявлению Речана, призвав политика быть осторожнее в своих высказываниях, поскольку они могут спровоцировать появление нового витка напряжённости в дипломатических отношениях между Москвой и Кишинёвом.