Участница акции протеста Топлесс, которая прервала Аврил Лавин, получила культовую реакцию после ее ареста

Принцесса Уэльская отдает первый салют в качестве нового полковника Ирландской гвардии

Она начала празднование ирландского праздника с посещения казарм Монс в Олдершоте вместе с принцем Уэльским, где они отметили неофициальную передачу ей звания нового полковника.

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