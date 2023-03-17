Участница акции протеста Топлесс, которая прервала Аврил Лавин, получила культовую реакцию после ее ареста
2023-03-17 15:17
Канадской активистке предъявлено уголовное обвинение после того, как она ворвалась на сцену на церемонии вручения премии Juno Awards на этой неделе и прервала выступление Аврил Лавин, но она твердо поддерживает этот трюк в своих последних замечаниях.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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