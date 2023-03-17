Politico: Китай поставляет России оружие и бронежилеты через Турцию и ОАЭ

Издание Politico обвинило власти Китая в поставках России вооружений для их применения в спецоперации на Украине.

Вечером 17 марта журналисты американского информагентства Politico сообщили, что свежие таможенные данные свидетельствуют о поставках китайских штурмовых винтовок и бронежилетов в Россию с территории Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. В Politico уверены, что данные поставки осуществлены не без участия правительства Китая, которое могло заключить тайное соглашении о поставках оружия в РФ.

По данным газеты Politico, в 2022 году на территорию России были доставлены тонны китайских бронежилетов, а также тысяча винтовок CQ-A, созданных по образцу американских винтовок M-16. Известно, что такие винтовки классифицируются как охотничье оружие для простых граждан.

В то же время американские аналитики отмечают, что китайские винтовки CQ-A используются военной полицией КНР, а также активно эксплуатируются другими государствами в военных целях. Среди стран, использующих китайские винтовки, фигурируют Южный Судан, Парагвай, Филиппины и прочие.

Примечательно, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с главным китайским дипломатом Ван И, предупредив его о том, что власти Китая понесут ответственность в случае, если будут уличены в оказании военной поддержки России или помощи в обходе санкционных мер Запада.

Позднее американское Министерство финансов ввело санкции в отношении ряда китайских коммерческих компаний, обвинив их в сотрудничестве с оружейными концернами Ирана, производящих беспилотники, которые предположительно поставляются российским войскам.